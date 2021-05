G7 신규 석탄 투자 중단 합의

[아시아경제 박병희 기자] 주요 7개국(G7)이 올해 말까지 온실가스를 배출하는 석탄 개발 계획에 대한 투자를 중단키로 합의했다고 주요 외신이 22일(현지시간) 보도했다.

기후변화를 막기 위한 조치다. 외신은 석탄 투자 중단이 2050년까지 지구 온도를 산업화 이전 시대에 비해 1.5도 이상 올라가지 않도록 한다는 목표를 달성하기 위한 중요한 조치라고 설명했다.

G7은 공동 성명에서 당장 석탄에 대한 국제 투자를 중단해야 한다고 강조했다. 아울러 2021년 말까지 석탄 발전 관련 신규 정부 직접 투자를 확고히 끝낼 수 있는 조치를 취하기로 합의했다고 밝혔다.

이번 석탄 투자 중단 합의에는 일본도 동참했다. 일본은 석탄이 발전 연료의 3분의 1을 차지하고 있어 그동안 석탄 투자 중단에 미온적인 태도를 취했다.

G7이 석탄 투자 중단에 합의함에 따라 중국에 대한 압박은 더욱 커질 것으로 예상된다. 중국은 2060년까지 탄소 중립을 목표로 석탄 의존도를 낮추겠다고 선언했다. 하지만 영국 런던 소재 에너지ㆍ기후 분야 싱크탱크인 엠버에 따르면 중국의 석탄 발전량은 지난해에도 1.7% 증가한 것으로 확인됐다. 중국은 전체 에너지의 58%를 석탄에 의존한다. 엠버에 따르면 지난해 전 세계 석탄발전에서 중국이 차지하는 비중은 53%였다.

알록 샤르마 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 의장은 중국이 장기적인 탄소중립 목표 뿐 아니라 단기적인 정책 목표도 수립해야 한다고 촉구했다.

샤르마 의장은 COP26을 석탄을 역사 속으로 사라지게 만드는 계기로 삼겠다고 말했다. COP26은 오는 11월 스코틀랜드 글래스고에서 열릴 예정이다.

