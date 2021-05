무면허 운전자, 잡고 보니 사망자였다? 황당 사건에 경찰서 '발칵'

[아시아경제 권서영 기자] 무면허 운전으로 적발된 운전자가 서류 상의 사망자로 밝혀진 '황당 사건'이 일어나 이목을 끌었다.

지난 3월 21일 오전 11시 15분께 충북 청주지 서원구 사창동의 완복 6차로에서는 무보험 원동기 1대가 경찰에 적발되는 사건이 벌어졌다. 이에 출동한 경찰이 조회한 결과 운전자였던 A(52)씨에게 면허가 없었던 것으로 드러났다.

그러나 청원경찰서의 교통조사계로 넘겨진 A씨에 관한 조사를 진행하던 담당 조사관은 이상한 점을 발견했다. 전산 시스템 상으로 A씨의 신원 정보가 사망자라고 확인되었기 때문이다. 명의 도용 가능성을 의심한 조사관이 되묻자 A씨는 이를 부인하며 "살아 있는데 왜 사망자로 돼 있는지 이해가 안 된다"고 답한 것으로 알려졌다.

이후 조사 결과 운전자 A씨의 신원 정보는 실제로 사망자로 처리되어 있었던 것으로 드러났다. 그는 2008년 가족과 헤어진 뒤 전남 해남 지역에서 청주로 거처를 옮겨 일용직에 종사했으며, 그로부터 3년 후 주민 등록이 말소된 것으로 밝혀졌다.

이에 경찰 측은 그가 떠난 후 가족이 실종 신고를 했으며 이후 사망으로 처리되었을 가능성을 제시했다. 법적으로 실종자를 신고한 경우 마지막 소식이 들려온 시점부터 어떤 생활 반응도 없이 5년이 지나면 실종 선고를 청구할 수 있기 때문이다. 실종 선고란 생사 불명 상태가 일정 기간 이상 계속되어 법원의 판단에 따라 사망 처리하는 것을 의미한다.

A씨의 무면허 및 무보험 운전과 관련하여 처벌 방식을 논의한 경찰 측은, A씨의 열 손가락 지문을 채취한 뒤 신원을 특정하고 도로교통법과 자동차손해배상 보장법 위반 혐의로 입건했다. 또한 A씨의 주소지 지자체에 이 사실을 통보해 그의 주민등록을 부활시키기로 결정했다. 한편 A씨는 "주민 등록이 말소된 것은 알고 있었다. 그러나 왜 죽은 사람으로 돼 있는지는 모른다"고 자신의 입장을 밝혔다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr