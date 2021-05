"매출 100대 기업 ESG 등급 평균, 日>美>韓 순…보완해야"

[아시아경제 정현진 기자] 한국과 미국, 일본의 매출액 100대 기업이 받은 환경·사회·지배구조(ESG) 등급 평균이 일본, 미국, 한국 순이라는 조사 결과가 나왔다.

23일 전국경제인연합회는 '한?미?일 주요기업 ESG 등급 비교' 보고서를 통해 3개국 기업 가운데 MSCI 평가 ESG 등급이 확인되는 기업(미 73개사, 일 87개사, 한 50개사)을 조사한 결과 이같이 나왔다고 밝혔다. 7단계로 이뤄지는 MSCI의 ESG 등급을 1~7점으로 부여해 평균을 내보니 일본이 4.6으로 가장 높았고 미국 4.4, 한국 3.6 순이었다.

등급 분포는 한국의 경우 BBB(30.0%), BB(30.0%) 등급이 가장 많았고, 일본은 A(33.3%), BBB(23.0%) 등급을 받은 기업의 비중이 높았다. 미국은 BBB(41.1%)이 가장 큰 비중을 차지했으며 A(21.9%) 등급이 뒤를 이었다.

상위등급 수가 가장 많았던 일본에서는 최고등급(AAA)을 받은 기업이 이토추상사, 소니, KDDI, 후지쯔, SOMPO, 스미토모화학 등 6개사였다. 미국은 마이크로소프트, 베스트 바이 등 두 곳이 나온 반면 한국기업 중에는 AAA등급은 없었으며 AA등급을 받은 기업은 엘지디스플레이, 케이티앤지, (주)에스케이 등 3곳으로 집계됐다.

각국 기업별로 평가 세부항목을 분석한 결과 ESG 평가 우수항목의 경우 일본은 '기업행태'였으며, 미국은 '기업지배구조', 한국은 '청정기술개발' 분야였다.

전경련은 "일본기업의 ESG 경영 선도 사례를 분야별로 면밀하게 분석할 필요가 있다"면서 "한국기업 입장에서는 이러한 사례조사를 통해 글로벌 기준에서 인정받을 수 있는 ESG 경영 요소를 검토하고 점진적인 보완이 필요하다"고 평가했다.

한편 전경련 주도의 K-ESG 얼라이언스는 한국 기업들의 ESG 경영 우수사례를 발굴·검증하고 MSCI 등 글로벌 ESG 평가기관에 관련 자료를 제공할 계획을 밝힌 바 있다.

