하나금융그룹, '애쓰지(ESG) 댄스 챌린지' 실시

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 중장기 비전을 MZ세대와 공유하고 생활 속 자연스러운 ESG 실천을 이끌어내고자 ‘애쓰지(ESG) 댄스 챌린지’를 다음달 21일까지 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 ‘애쓰지 댄스 챌린지’는 하나금융그룹 ESG 캠페인 곡인 ‘애쓰지 송’과 래퍼 래원의 안무에 따라 신나게 춤을 추고, 댄스 영상을 숏 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok)에 올리는 방식으로 진행된다.

하나금융그룹은 ‘애쓰지(ESG) 댄스 챌린지’ 참여자 중 우수 콘텐츠를 선정해 ▲손흥민 친필 사인 유니폼 ▲손흥민 친필 사인 축구공 ▲래퍼 래원의 한정판 에코백 등을 경품으로 제공한다.

이미 슈퍼주니어 신동과 소녀시대 효연, 개그맨 박성광을 비롯한 다수의 인플루언서도 각각의 익살스럽고 개성 있는 안무로 챌린지에 동참하며 하나금융그룹의 ESG 캠페인에 큰 관심을 보였다.

한편, 하나금융그룹은 지난 4월 배우 김수현과 래퍼 래원이 모델로 출연하는 ESG 캠페인 광고 「이 별을 위한 이별」 및 「ESG 캠페인 송」 영상을 TV와 유튜브, 페이스북 등 디지털 플랫폼에 공개하며 ESG 비전 실천을 위한 캠페인을 대중들과 공유했다.

하나금융그룹 관계자는 “MZ세대가 하나금융그룹 ESG 캠페인에 대한 취지와 의미를 쉽게 이해하고 참여할 수 있는 방안의 일환으로 이번 이벤트를 기획하게 됐다”며, “앞으로도 생활 속 ESG 실천에 동참하는 ‘ESG워너비(ESG Wannabe : ESG 참여와 확산을 바라는 사람들)’가 많아질 수 있도록 다양한 이벤트를 준비하겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr