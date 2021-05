4월 카드승인액 15.3% 증가…V자 회복 청신호

온라인 카드승인액도 전년比 28.9% 상승

[아시아경제 장세희 기자]지난달 카드승인액이 전년 대비 15% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 두 달 연속 두 자릿수 상승률을 기록하면서, V자 반등에도 청신호가 켜지는 모양새다.

23일 박광온 더불어민주당 의원실이 8개 전업카드사 자료를 분석한 결과에 따르면, 4월 카드승인액은 62조6225억원이었다. 1년 전(54조3178억원)보다 15.3% 상승했다.

카드승인액은 지난 2월(7.7%) 이후 3개월 연속으로 전년 동기 대비 상승했는데, 3월(18.2%)에 이어 두 달 연속 두 자릿수 상승률을 기록했다. 보복 소비와 1년 전 기저효과가 더해진 영향이다.

코로나19 사태 전인 2019년과 비교해도 카드승인액은 1월(+1.3%), 2월(+13.4%), 3월(+12.0%), 4월(+9.6%) 등 높은 상승세를 보여 V자 회복세가 뚜렷했다.

지난달 전체 카드승인액 중 오프라인 사용액은 45조7천833억원으로, 1년 전보다 11.0% 올랐다.

지난 2월 2.9%, 3월 16.2%에 이어 석 달 연속 상승한 것이다.

오프라인 카드승인액은 지난해 3월 코로나19 사태로 -11.2%까지 감소한 바 있다. 특히 코로나19가 재확산한 12월(-11.0%)과 올해 1월(-10.8%)에는 두 자릿수 하락률을 보였는데, 지난 2월부터 다시 반등한 것이다.

비대면 경제 확산으로 온라인 카드승인액은 16조8392억원을 기록해 전년 대비 28.9% 상승했다.

소비가 살아나면서 정부 역시 강한 경기회복에 기대감을 갖고 있다. 홍남기 국무총리 직무대행 겸 경제부총리는 앞서 "올해 3%대 중후반 이상의 성장을 향해 나아갈 것"이라고 자신하기도 했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr