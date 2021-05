신상진 전 의원 "인지도 경쟁에 부족함 느껴 당대표 불출마"

"주연 대신 조연으로 밑거름 될 후보가 당대표 되기를 소망"

[아시아경제 나주석 기자] 신상진 전 국민의힘 의원이 23일 당대표 경선 불출마 소회를 밝혔다.

신 전 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '국민의힘 당대표 출마를 접고 기대하고 응원해 주신 모든 분들께 송구한 말씀을 드립니라'라는 글을 통해 불출마 입장을 밝혔다. 앞서 그는 지난 14일 당대표 경선 도전 의사를 밝혔지만, 전날인 후보등록일에 나타나지 않았다.

신 전 의원은 "어려운 길임을 알고는 있었지만 정권교체라는 절체절명의 과제 앞에 무거운 책임감을 갖고 사심없이 당과 국민을 위해 뜨거운 열정을 다하고자 했다"면서 "이번 전당대회가 출마한 후보들의 삶과 철학,정치활동의 질적 평가 보다는 단순 인지도 경쟁으로 치우치는 경쟁여건에서 부족함을 느껴 출마의 뜻을 접고자 한다"고 밝혔다.

그는 "원외라는 어려움으로 당대표의 의지를 내려놓지만 늘 그랬듯이 선당후사의 자세와 민주당으로 부터 정권을 되찿아 오는 국민의 길에 몸과 마음을 다하겠다"고 밝혔다,

신 전 의원은 "출마한 분들 중 사심없이 대선승리의 주연이 아닌 조연으로 밑거름이 되어 산화하겠다는 의지와 실력을 갖춘 분이 당선되기를 소망하며 멋진 경선으로 국민의힘의 성공 가능성을 보여드릴 수 있는 전당대회가 되기를 바란다"고 말했다.

