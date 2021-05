삼바, 모더나 백신 위탁생산…한미 '글로벌 백신 파트너십' 구축(상보)

美 백신 기술·원부자재 공급 능력

韓 바이오의약품 생산 역량 등 강점 결합

"코로나19 백신 글로벌 생산·공급 가속화"



포괄적 '한미 글로벌 백신 파트너십' 구축

[아시아경제 김지희 기자] 한미 정상회담을 계기로 양국이 정부 및 기업간 백신 협력을 강화한다. 미국의 백신 개발 기술과 원부자재 공급 능력, 한국의 바이오의약품 생산 역량 등 강점을 결합해 코로나19 백신의 글로벌 생산·공급을 가속화하고, 글로벌 보건 안보 역량 강화를 위해 기술 협력에도 나선다는 계획이다.

한미 양국 정상은 21일(현지시간) 정상회담을 통해 포괄적인 '한미 글로벌 백신 파트너십' 구축에 합의했다. 파트너십의 명칭은 '코러스 글로벌 백신 파트너십(KORUS Global Vaccine Partnership)'이다. 이를 실무적으로 뒷받침하기 위해 과학자, 전문가, 공무원으로 구성된 한미 글로벌 백신 파트너십 전문가 그룹도 설치한다.

보건복지부와 산업통상자원부는 한미간 백신 협력 강화의 일환으로, 현지시간 22일 오전 10시(한국시간 22일 23시) 미국 워싱턴DC의 윌라드 인터컨티넨탈 호텔에서 문재인 대통령 임석 하에 '한미 백신 파트너십' 행사를 개최했다. 이 자리에는 권덕철 보건복지부 장관, 문승욱 산업통상자원부 장관, 최태원 SK 회장, 존림 삼성바이오로직스 대표, 하비에르 베세라 美 보건부 장관, 스탠리 어크 노바백스 회장, 스테판 반셀 모더나 회장 등이 참석한 가운데 정부 및 한미 양국 기업간 총 4건의 계약, 양해각서(MOU) 체결식이 진행됐다.

삼바, 모더나 백신 위탁생산 계약…"모더나 韓 투자 논의도 본격화"

먼저 삼성바이오로직스와 모더나는 코로나19 백신 위탁생산 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 삼성바이오로직스는 모더나 사의 코로나19 백신 원액을 완제 충전하는 방식으로 수억 도즈 분량을 생산해 전세계에 공급하게 된다. 기술 이전 및 시험 생산 등을 거쳐 올해 3분기부터 대량 생산이 가능할 것으로 보인다.

이어 산업통상자원부와 보건복지부, 모더나는 모더나의 잠재적인 한국 투자 및 생산 관련 논의 협력을 위한 MOU에 서명했다. 주요 내용은 ▲모더나 사는 한국에 mRNA 백신 생산 시설 투자와 한국의 인력 채용을 위해 노력하고 ▲한국 정부는 모더나 사의 한국내 투자 활동 지원과 비즈니스를 위한 협력한다는 내용이다. 정부는 이번 MOU 체결을 계기로 모더나 사의 한국 투자 관련 논의가 본격화되고 투자 성사 시 한국의 감염병 대응 역량 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.

정부와 노바백스, 모더나간 생산 및 연구 개발 분야 협력도 본격화된다. 우선 보건복지부-SK바이오사이언스-노바백스는 백신 개발과 생산에 대한 MOU를 맺었다. 노바백스 백신은 합성항원 방식의 백신으로, 현재 노바백스는 코로나19 변이 바이러스, 독감 결합 백신 등을 개발 중이다. 정부는 노바백스와 민관 차원의 협력을 통해 변이 바이러스 대응을 위한 차세대 백신 개발은 물론, 국내 SK바이오사이언스 생산시설을 이용한 백신의 안정적 공급에 도움이 될 것으로 관측했다.

아울러 질병관리청 소속 국립보건연구원은 모더나와 mRNA 백신 관련 연구 협력을 위한 MOU를 체결했다. 구체적으로 코로나19 변이 바이러스와 결핵 등 우리나라의 수요가 높고 질병 부담이 높은 감염병 대응을 위해 mRNA 백신 연구 프로그램 개발, 비임상·임상 연구 수행 등에 협력키로 했다.

한미 보건의료 협력 확대

지난 21일 오후 3시(한국시간 22일 새벽 4시)에는 권덕철 복지부 장관과 하비에르 베세라 미국 보건부 장관이 사전 양자 회담을 진행했다. 이 자리에서 한미 양국 보건부 장관은 전세계 코로나19의 조속한 극복을 위해 코로나19 백신의 신속한 보급이 중요하다는 인식을 공유하고, 정상간 합의에 따라 백신 생산 및 글로벌 공급 관련 협력을 강화키로 했다. 또한 한미 정상회담에서 합의된 내용에 대한 실무적 논의를 진행하기 위해 '한미 글로벌 백신 파트너십 전문가 그룹'의 구성 방안도 논의했다.

복지부는 "이번 면담은 미 보건부 장관 취임 후 첫 보건부 장관 간 대면 면담"이라며 "한-미 양국의 긴밀한 보건 의료분야 협력 관계를 확인하고 강화하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.

글로벌 보건안보 대응 기여와 보건 거버넌스 강화를 위한 양국간 보건의료 협력 노력도 확대된다. 양국은 국제 보건 위기 상황 예방·탐지·대응 강화를 위한 노력의 일환으로 2014년부터 참여한 ‘글로벌보건안보구상(GHSA)' 활동을 강화하기로 했다. 한국은 향후 5년간 2억 달러를 신규로 기여한다는 계획이다.

한미 양국 보건부간 보건의료협력 양해각서MOU 개정 체결도 조속하게 추진할 계획이다. 2003년 처음 체결된 한미 보건의료협력 양해각서는 이후 2009년, 2015년 두 차례에 걸쳐 개정된 바 있다. 새로운 양해각서에는 공공보건, 모자보건, 만성질환 등 기존 협력 분야에 더해 신종감염병 대비 백신 및 의약품 개발, 디지털 헬스케어, 바이오헬스 산업 등을 추가하는 방안이 추진된다.

권 장관은 이번 일정 중 루크 오 한미 생명과학인협회 회장을 비롯한 회원들을 만나 양국의 생명과학 관련 협력 방안에 대해 논의하고, 한국의 바이오산업 발전을 위한 의견을 청취하는 자리도 마련했다.

권 장관은 "이번 문재인 대통령 순방을 계기로 코로나19 백신에 대한 한-미 양국간 협력 관계가 더 한층 강화됐다"면서 "세계적 수준의 의약품 생산 능력을 가진 대한민국과 최고의 백신 개발 기술을 보유한 미국이 협력한다면 백신의 빠른 생산과 공급을 통한 전세계 코로나19의 신속한 극복은 물론, 대한민국이 글로벌 백신 허브로 도약하는 데 많은 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

문승욱 산업부 장관도 "원부자재 기업 육성 및 세계 유수 기업의 투자유치, 바이오 공정인력 양성 등을 통해 산업 전반에 거쳐 안정적인 생태계가 구축될 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr