文 대통령 "최고의 순방, 최고의 회담…백신 직접지원 '깜짝선물'"

[아시아경제 이지은 기자] 미국을 방문해 바이든 대통령과 '노마스크' 회담을 가진 문재인 대통령이 22일(현지시간) "최고의 순방이었고, 최고의 회담이었다"며 소감을 밝혔다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "코로나 이후 최초의 해외 순방이고 대면 회담이었던데다, 최초의 노마스크 회담이어서 더욱 기분이 좋았다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "바이든 대통령님과 해리스 부통령님, 펠로시 의장님 모두 쾌활하고, 유머있고, 사람을 편하게 대해주는 분들"이라며 "모두가 성의있게 대해주었고, 대접받는다는 느낌"이라고 말했다.

회담 결과에 대해서도 "더할 나위 없이 좋았다, 기대한 것 이상"이라며 "미국이 우리의 입장을 이해하고 또 반영해주느라고 신경을 많이 써 주었다"고 평가했다.

문 대통령은 "백신 파트너십에 이은 백신의 직접지원 발표는 그야말로 깜짝선물"이라며 "선진국이고 방역과 백신을 종합한 형편이 가장 좋은 편인 한국에 왜 우선적으로 지원해야 하나라는 내부의 반대가 만만찮았다고 하는데, 한미동맹의 중요성을 특별히 중시해주었다"고 고마움을 표했다.

문 대통령은 성김 대북특별대표의 임명 발표도 기자회견 직전에 알려준 '깜짝선물'이었다며 "그동안 인권대표를 먼저 임명할 것이라는 관측이 많았으나, 대북 비핵화 협상을 더 우선하는 모습을 보여주었다"고 평가했다.

문 대통령은 "성김 대사는 한반도 상황과 비핵화 협상의 역사에 정통한 분이고 싱가포르 공동성명에 기여했던 분"이라며 "북한에 대화의 준비가 되어있다는 메시지를 보낸 셈"이라고 강조했다.

문 대통령은 미국의 지도자들과 교민들, 한국계 의원들에게도 감사를 표하고 "저는 귀국길에 애틀란타의 SK이노베이션 조지아 공장을 방문하고 돌아가겠다"고 밝혔다. 문 대통령은 이날 백신 협약 행사에 참석한 후 워싱턴 공항을 출발, 미국 애틀랜타 공항에 도착했다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=이지은 기자 leezn@asiae.co.kr