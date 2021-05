방역망 뚫린 대구 56명 추가 … 유흥주점 관련 47명

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 대구에서 유흥주점발 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 일파만파 확산하고 있어 지역사회가 긴장하고 있다.

22일 대구시에 따르면 이날 0시 기준 지역 코로나19 확진자 수는 전날보다 56명이 증가한 9628명으로 집계됐다. 이는 지난해 3월 31일 하루 확진자 60명 이후 가장 많은 것이다.

지역별로 남구 16명, 달서구 9명, 북구 8명, 달성군 6명, 동구·수성구·서구 각 2명, 중구·구미 각 1명이다.

신규 확진자 중 47명은 집단감염이 발생한 지역 유흥주점 관련이다. 30대 후반의 구미·울산 확진자 일행이 지난 12일 북구 산격동 한 호텔 지하 유흥주점을 방문한 뒤 외국인 여성 종업원 등을 중심으로 확산하고 있다.

19일 6명이 처음 확진된 데 이어 20일 13명, 21일 47명이 확진되는 등 사흘 만에 6개 유흥업소에서 66명의 확진자가 쏟아졌다.

확진자가 나온 유흥업소 소재지는 중구, 북구, 남구(2곳), 달서구(2곳) 등이다. 타지역에서 확진 판정 후 대구로 이첩된 경우까지 더하면 관련 확진자는 69명에 달한다.

이 가운데 30명은 외국인 종업원, 10명은 한국인 종업원이다. 또 28명은 이들 업소 방문자들이고 1명은 n차 감염자로 분류됐다.

이슬람 사원 관련 확진자도 4명 추가돼 관련 누적 확진은 47명이 됐다. 3명은 김천시 확진자 접촉자, 구미시 확진자 접촉자 등이고 해외(스리랑카) 유입 사례도 1명 있다.

나머지 1명은 감염경로를 알 수 없어 방역 당국이 역학조사를 진행 중이다. 특히 이날 통계에는 포함되지 않았지만 22일 0시 이후 오전 9시까지 36명이 추가 확진됐다.

방역 당국은 이 가운데 14명이 외국인인 점으로 미뤄 대부분 유흥업소와 관련된 것으로 보고 있다.

유흥주점발 확진자가 급속히 늘자 대구시는 22일 0시부터 30일 자정까지 유흥주점, 단란주점, 노래연습장(동전노래방 제외) 3300여곳에 대해 집합 금지를, 종사자들에 대해서는 진단검사를 받도록 행정명령을 내렸다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr