시속 150km로 달리던 열차서 조종석 비워…日 기관사 "배 아파서"

[아시아경제 황수미 기자] 일본의 한 열차 기관사가 운행 도중 면허가 없는 차장에게 운전을 맡긴 채 자리를 비운 사실이 알려져 논란이다.

지난 16일(현지 시각) 일본 시즈오카현 아타미~미시마 구간을 달리던 신칸센 열차를 운전하고 있던 기관사 A씨(36)가 화장실을 이용하기 위해 조종석을 비우는 일이 있었다고 CNN이 21일 보도했다. 당시 열차는 160명의 승객을 태우고 시속 150km로 달리고 있었다.

보도에 따르면 A씨는 한 차장에게 잠시 일을 맡기고 3분 정도 자리를 비웠다.

일본 철도회사 JR센트럴 사규에 따르면 기관사는 몸이 좋지 않으면 반드시 지령실에 연락한 뒤 차장에게 운전을 대신 맡겨도 좋다는 허락을 받아야 한다. 이때 차장은 반드시 조종 면허가 있어야 한다.

하지만 A씨가 일을 맡긴 차장은 열차 조종 면허가 없었다. 실제로 차장은 주로 손님들의 승·하차를 돕거나 객실 관리 등의 업무를 하며, 열차를 운전하지는 않는다고 CNN은 전했다.

이같은 사실이 알려져 논란이 일자 기관사 A씨는 복통으로 인해 화장실 이용 시간이 길어졌다며 사과했다. 그는 열차 지연을 발생시키고 싶지 않았기 때문에 인근역에 정차하지 않고 차장에게 일을 맡겼다고 해명했다.

이어 JR센트럴 측도 공식 사과문을 발표하고, 해당 사건을 일본 국토교통성에 보고했다. 또한 차장 교육 및 운행 안전 수칙을 강화하겠다고 밝히며 기관사 A씨와 차장을 징계하는 방안을 검토하고 있다고도 전했다.

다행히 이 신칸센 열차는 사고가 없었지만, 자칫 대형사고로 이어질 수 있는 순간이었다.

JR센트럴에 따르면 신칸센 운전사가 승객이 탑승한 상태에서 조종석을 비운 것은 이번이 처음이지만, 일본에서는 열차가 시간을 지키지 못했을 때 사과 성명을 내는 일이 종종 있었다. 2018년에는 승강장에서 승객이 없다는 이유로 25초 먼저 열차를 출발시킨 사실이 알려져 거센 비판이 일었고 이에 일본 철도 당국이 "큰 불편을 끼쳤다. 용납할 수 없는 일"이라며 사과한적이 있다. 비슷한 이유로 2017년에도 츠쿠바 특급열차에서 열차를 20초 일찍 출발시킨 일이 벌어지자 비슷한 사과문을 내기도 했다.

