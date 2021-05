[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시내에 있는 '이육사문학관'은 민족 시인 육사(陸史) 이원록 선생의 탄생 117주년을 맞아, 22일부터 '꽃맹아리' 기획 전시실에서 시인의 육필을 전시하고 있다.

이번 전시에서는 그동안 일반에게 공개되지 않았던 이육사의 육필 원고와 난초그림, 편지 등을 직접 볼 수 있다. 무엇보다 그동안 쉽게 접하기 힘들었던 이육사의 난초그림 '의의가패'(依依可佩)가 공개돼 이목을 끌고 있다.

이육사 문학관 관계자는 "이육사 선생의 친필원고인 '편복'과 '바다의 마음' 등 다양한 육필도 전시된다"며 "이번 전시에서 이육사 시인의 육필을 통해 이육사의 모습을 생생하게 볼 수 있기를 기대한다"고 전했다.

