野 0선·초선 대표 후보 토론회 맞불…"할당제 폐지가 공정인가"

이준석 "경쟁이 공정" vs 김은혜 "특정 사람 수혜받아"

김웅, 공관위 상시화 등 공천제 개혁

이준석, 획기적인 대선 토론 방식 개편

김은혜, 대선후보 정치콘서트 개최

[아시아경제 박준이 기자, 나주석 기자] 당대표 선거에 나선 이준석 전 최고위원과 김은혜 국민의힘 의원이 이준석 전 최고위원이 주장한 '할당제 폐지'를 두고 정면으로 맞붙었다. 이준석 전 최고위원은 모든 사람에게 동등한 기준을 부여하는 것이 공정이라고 주장한 반면, 김은혜 의원은 이 역시 특정 계층의 사람들에게 유리해 불공정하다고 반박했다.

김은혜 의원, 이준석 전 최고위원과 김웅 의원은 22일 서울 여의도에 위치한 국민의힘 정치문화플랫폼 '하우스(How's)'에서 당대표 후보자로서의 비전과 전략을 발표했다.

이날 자유토론에서 김은혜 의원은 이준석 전 최고위원의 '할당제 폐지'와 '공정'을 집중 공략했다. 전날 김은혜 의원은 페이스북을 통해 이준석 전 최고위원에게 "이준석식 공정이 진짜 공정이 맞는지 토론하자"고 제안한 바 있다. 이날 김은혜 의원이 "박근혜 전 대통령과 만나기 위해 어떤 경로를 거쳤냐"고 묻자 이준석 전 최고위원은 "저희 봉사단체가 대우증권의 후원을 받는다"며 "대우증권에서 일한 이창근 전 여의도연구원 부원장이 박근혜 캠프에 추천해줬다"고 했다.

그러자 김은혜 의원이 "(이준석 전 최고위원이) 정치권에 입문했을 때 알아봐 주는 사람들이 있어 최상위권까지 간 건데, 할당제를 없애면 뭐가 대안이 되나"고 지적하자 이준석 전 최고위원은 "행정고시에선 자신의 능력을 입증하지, 아버지 연줄을 찾으러 다닐 필요가 없다"고 답했다. 그러면서 "우리 당이 주기적으로 실력 있는 사람들을 모으려면 선발을 정기적으로, 공정하게 해야 한다고 생각한다"며 "토론, 연설, 정책 공모전 무엇이든 공정하게 경쟁하게 만들었을 때 나라면 우리 당에 들어오고 싶을 것"이라고 주장했다.

이어 김은혜 의원은 이준석 전 최고위원을 향해 "경쟁이 중요한데, 공정한 경쟁 자체도 어느 정도 수위에 올라가 있는 사람들이 경쟁의 수혜를 받게 된다"며 "토론을 못하고 말이 없지만 자신의 커뮤니티를 위해 봉사하고 묵묵히 그 지방에서 더 나은 삶을 살아온 사람이 있다면 어떻게 하나"고 질문했다.

이에 이준석 전 최고위원은 "공정한 기준이 있으면 경쟁하면 된다"며 "그게(공정한 기준) 없으면 젊은 세대들이 말하는 '자소설(소설로 쓴 자기소개서)'이 될 수 있다"고 반박했다.

그러자 김은혜 의원은 "우리가 공부를 열심히 하면 서울대를 갈 수 있을 거라고 생각하지만 요즘 서울대를 가려면 누구의 아들, 딸이라고 해서 간다"며 "그런데 어른들은 자꾸 노력하면 잘 된다고 한다"고 덧붙였다. 그러면서 "청년들에게 더 번듯한 일자리를 어떻게 마련해줄 수 있을까, 기업 규제 풀어서 어떻게 하면 기업이 더 적극적으로 청년을 고용하게 해야 할까를 고민해야 한다"고 강조했다.

후보들은 정당 개혁에 대한 청사진도 소개했다.

김웅 의원은 전면적인 공천제 개혁을 약속했다. 그는 "여의도에 와서 보니 우리당 혁신과 관련해 가장 중요한 것이 공천 문제였다"면서 "공천관리위원회가 선거일 90일 이전에 만들어지게 돼 있는데 전혀 관리가 이뤄지지 않는다. 결국 공관위가 결정하는 구조가 된다"고 지적했다. 김웅 의원은 "공관위를 상설화시켜서 1년에 당규(국민 여론조사 50%, 당원 여론조사 50%)에 따라 세 번 정도 돌려 그 결과로 뽑고 그 결과에 불복하는 경우 공천 배심원 제도를 활용해 공천 공정성을 살리는 게 ‘호떡공천’을 막고 계파를 막을 수 있는 유일한 방법"이라고 밝혔다. 이어 엔지니어링 정당 등을 제시하며 사무총장 등을 공학자 등으로 공개 선출하는 방안도 소개했다. 아울러 청년 정치 생태계 구축을 위해 기금 100억 규모로 한국형 헤리티지 재단을 만들겠다는 계획도 밝혔다.

이준석 전 최고위원은 다가올 내년 대선 흥행 등을 고려해 토론 방식 등의 변화를 약속했다. 그는 현행 토론방식을 두고서 "후보자들이 1대 1대 1대 1 방식의 프리 포 올(free for all) 원칙이어서 필연적으로 내가 하고 싶은 말을 할당하고 상대에 대해 공격하는 것을 본능으로 한다. 이런 것을 완화하기 위해 2인 1조 두 팀이 돼서 토론하는 방식 등을 생각해볼 수 있다"고 말했다. 이준석 전 최고위원은 "가령 유승민 전 의원과 홍준표 의원이 한팀이 됐다면 그 팀은 과연 한 발자국이라도 앞으로 나갈 수 있을지, 또 윤석열 전 검찰총장과 안철수 국민의당 대표가 한 팀이 되면 이들은 첫 마디를 어떻게 할 것인지, 이들이 준비하는 과정에서 누가 맥주라도 한잔하러 가자고 할지, 평소 말을 잘하는 사람이라도 2인 토론을 하면 자세가 달라진다"며 이같은 구상을 소개했다. 획기적인 경선 토론을 통해 후보자들의 장점을 보여주는 기회로 삼겠다는 것이다.

김은혜 의원은 "정권 교체를 위해 대선 기획단을 곧바로 발족시키고 대선 주자분들과 함께 다니며 정치콘서트를 해보고 싶다"고 말했다. 이외에도 저성장·양극화 해법 제시 및 사회적 약자와의 연대, 대선후보 완전개방경선, 청년 공천할당제 등을 담은 ‘환골탈태 프로그램’ 시행, 공정의 재정립 등을 개혁방안으로 제시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr