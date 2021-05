軍, 코로나19 확진자 12명 추가…'접종후 확진' 4명 늘어

[아시아경제 김유리 기자] 국방부는 군내 코로나19 확진자가 12명 추가됐다고 22일 밝혔다.

이날 추가 확진자들은 경기도 화성·고양·파주·연천 육군 부대와 오산 공군 부대, 강원도 인제·홍천 육군 부대 등 7개 부대에서 산발적으로 나왔다.

이 가운데 홍천 부대는 전날 확진자 3명이 나온 곳으로 접촉자 검사에서 간부 2명이 추가 확진돼 누적 5명이 됐다. 나머지는 신규 확진자가 나온 부대들이다.

12명 가운데 최근 아스트라제네카 백신 1차 접종을 한 장병도 4명 포함된 것으로 파악됐다. 이로써 군내 백신접종 후 확진 사례는 누적 11명이 됐다.

이날 기준 군내 누적 확진자는 925명이며 이 중 95명이 치료 중이다.

한편 국방부는 30세 이상 장병 중 백신 접종 동의자 11만4000여명에 대한 1차 접종을 사실상 마무리했다. 전날 40명이 추가로 접종을 받아 누적 접종자는 11만4314명이 됐다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr