쇼골프타운/XGOLF연습장 김포공항점이 ‘오늘도 쇼골프 다녀왔니 인증샷 이벤트’를 실시한다.

6월30일까지 연습장에서 찍은 사진을 자신의 인스타그램에 해시태그와 함께 업로드하면 된다. 참여자들 중 10명을 추첨해 일일 타석 이용권을 제공한다. 7월7일에 개별DM을 통해 발표한다. 당일 타석 이용 배정표와 인스타그램에 업로드한 게시물을 1층 프론트에 보여주면 선착순 100명에게 아메리카노 쿠폰을 현장에서 준다. 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.