[아시아경제 박종일 기자] 이승로 서울성북구청장이 지난 5월18일 S.O.S(Save Our Seoul) 릴레이 챌린지에 동참했다.

S.O.S 릴레이 챌린지는 최근 아동학대로부터 아동을 보호, 각종 폭력과 학대로부터 고통받고 있는 사회적 약자 보호 및 복지사각지대 해소를 위해 4월2일 서울시의회에서 시작됐다.

이승로 성북구청장은 박겸수 강북구청장의 지목을 받아 참여,“앞으로도 성북구의 복지사각지대 해소와 아동학대 대응 및 보호를 위해 지역 유관기관과 더욱 협력해 나가겠다”고 말했다.

이날 이승로 성북구청장은 다음 참여자로 아동학대 공동업무 수행기관인 서울성북경찰서장과 성북구 지역구민의 안전과 복지에 관심이 많은 성북구의회의장을 다음 참여자로 지목했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr