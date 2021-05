SSG닷컴, 몽블랑 인기 상품 ‘라방’…5% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 24일 오후 8시 라이브커머스 채널 ‘쓱라이브’를 통해 럭셔리 브랜드 몽블랑의 인기 상품 20여 종을 판매한다고 23일 밝혔다.

대표 상품으로 몽블랑의 시그니처 디자인에 사피아노 가죽이 적용돼 20·30대 남성 직장인 사이에서 선호도가 높은 ‘사토리얼’ 컬렉션의 지갑과 벨트, 가방 등이 있다. 선물용으로 인기가 많은 만년필 등 필기구 제품은 쥘베른의 소설 ‘80일 간의 세계일주’에서 영감을 받은 한정판 에디션을 단독으로 선보인다.

SSG닷컴은 이번 라이브방송을 기념해 몽블랑 공식스토어에서 판매되는 모든 상품을 방송 당일부터 30일까지 일주일 간 정상가에서 5% 할인한 가격에 판매한다. 방송을 5분 이상 시청한 고객에게는 방송 상품에 한해 중복 적용 가능한 5% 할인 쿠폰을 발급해준다.

구매 상품이나 금액에 따라 제공하는 사은품도 다양하게 준비했다. 한정판 필기구를 구매하는 고객 전원에게 몽블랑 노트를 제공하며 30만원, 60만원 이상 구매 고객에게는 몽블랑 엠블럼이 새겨진 스마트폰 아이링, 여행 파우치 3종을 각각 증정한다.

방송 시간에만 만나볼 수 있는 고객 참여 이벤트도 마련했다. 대화창에서 제시되는 퀴즈의 정답을 맞추거나 댓글 이벤트에 참여한 고객을 3명씩 총 6명을 추첨해 소정의 사은품을 증정하며, 방송 당일 구매 금액이 가장 높은 3명에게는 몽블랑 키홀더를 경품으로 준다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 방송을 기점으로 명품 뷰티 위주로 운영해 온 라이브커머스 콘텐츠의 범위를 패션·잡화로도 확대하게 됐다”며 “앞으로도 오직 쓱닷컴에서만 만날 수 있는 브랜드 상품을 계속해서 선보일 계획”이라고 말했다.

한편, SSG닷컴은 오는 24일부터 30일까지 해외 명품 브랜드부터 인기 계절가전 상품을 특가에 선보이는 ‘명품&가전 프리서머 세일’ 프로모션을 진행한다.

