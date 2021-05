창원시, 시민과 소통하는 문화비전 수립한다

제2기 창원시 새문화정책추진위원회 출발

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 21일 시청에서 제2기 새문화정책추진위원 위촉식을 했다.

새문화정책추진위원회는 23명의 문화예술 분야 전문가와 시민단체 활동가, 지역 인사 등으로 구성됐다.

시는 위원 위촉장 수여를 비롯해 새문화정책추진위원회 기능, 역할, 운영 등을 논의했다.

조례에 따라 위원장 1인과 2인의 부위원장을 위원 중 호선한 결과, 위원장에 마산대학교 황무현 교수가, 부위원장에 김수경 창원문성대학교 교수와 김영진 경남 작곡가회 회장이 선출됐다.

위원회는 민선 7기 '사람 중심 새로운 창원'의 문화 분야 공약 이행 상황을 점검했다.

분과위원회를 구성해 창원시의 문화예술진흥 5개년(2023~2027) 계획 수립에 관해 자문하고 임기는 2년이다.

또한 문화정책개발 분과, 기반 안정화 분과, 문화생태계 활성화 분과를 구성해 정기 연구 활동을 진행한다.

내년 초 정책제안서 발간 및 정책토론회를 개최해 시민과 소통하는 문화정책을 수립할 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr