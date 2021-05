경남도, 올해 도정 중점과제 및 주요과제 추진상황 점검

21일, 2021 도정 중점 과제 및 주요 과제 추진 상황 보고회 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 21일 도정 중점 과제와 주요 과제에 대한 추진 상황을 점검하고 '2021 도정 중점 과제 및 주요 과제 추진 상황 보고회'를 개최했다.

김경수 지사는 올해 신년 기자간담회에서 '부·울·경 메가시티 기반구축', '뉴딜 선도 스마트인재 집중양성', '기후 위기 대응 강화'의 3대 중점 과제를 발표한 바 있다.

또한 도정 정책 방향에 따른 10대 주요 과제는 실·국장을 중심으로 집중 관리 함으로써 도민이 체감할 수 있는 성과로 이어지게 할 계획이다.

이날 보고회에서는 과제별 추진 상황을 집중적으로 점검하고, 정책 효과 분석 및 향후 대응 방안 등을 논의했다.

하병필 경남도 행정부지사는 보고회에서 "다음 달이면 김경수 지사 취임 3주년으로 민선 7기 경남도정의 성공을 위해 남은 시간이 매우 중요하다"며 "오늘 점검하는 부분이 지난 3년간의 평가와 기초가 되는 만큼 현장과 지속해서 소통하고 과제들을 세밀하게 관리해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr