이인영 "한미정상회담서 '제재 유연화' 논의되길 기대"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관은 한미정상회담과 관련 "인도적 협력 분야부터 제재 유연화가 논의되면서 남북관계 복원과 북미대화 재개를 위한 좋은 여건이 조성될 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

이 장관은 21일 서울 종로구 흥사단 대강당에서 도산통일연구소와 서촌포럼 주최로 열린 학술회의 영상 축사에서 "보다 속도감 있게 대화와 협상의 여건을 마련해 나가는 것이 중요해진 시점"이라며 이같이 말했다.

이 장관은 "우리 정부의 한반도 평화프로세스 추진과 바이든 정부의 새로운 대북정책에 북한이 유연하게 호응해 나온다면 한반도 평화협력의 시간표는 보다 확실하게 앞당겨지고 가속화될 수 있을 것"이라고 전망했다.

