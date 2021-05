이재명 “‘위험한 DMZ’를 ‘안전한 DMZ’로 바꿔야”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 경기도지사는 21일 “위험한 비무장지대(DMZ)를 안전한 DMZ로 바꿔내야 한다”고 강조했다.

이 지사는 이날 고양시 킨텍스에서 열린 '2021 DMZ 포럼' 기조연설에서 “68년간 이어진 긴장과 공포를 이제 해소해야 한다. 대결을 넘어서 DMZ를 평화의 진원지로 만들어야 한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “DMZ는 한반도의 과거와 미래, 그리고 전쟁과 평화를 함께 품고 있는 역설의 땅”이라며 “대결을 완충하고 천혜의 자연을 보호하고 있지만, 동시에 세계에서 가장 중무장한 군대가 가장 밀집하여 서로 총을 겨누고 있는 비극의 공간”이라고 했다.

이 지사는 “남북접경지역 주민의 안전을 확실하게 보장하는 것이 (안전한 DMZ로 바꾸는) 출발점”이라며 “DMZ에 인접한 남쪽 행정지역에만 약 120만 명의 국민이 거주하고 있다. 대부분 경기도민”이라고 말했다.

접경지역에서 이뤄지는 대북전단 살포에 대해서는 “대북전단 살포는 여전히 갈등의 불씨가 되고 있다. 접경지역의 군사적 긴장을 유발하고 국민의 생명과 안전을 위협하며 평화를 훼손하는 범죄행위”라며 “자유와 인권을 위협할 자유는 억제되어야 한다. 대북전단 살포 금지는 더 많은 자유와 더 많은 생명을 지키기 위한 최소한의 불가피한 조치”라고 강조했다.

그는 “DMZ를 생명평화의 터전으로 만들어야 한다. 남과 북이 친환경적인 평화·생태·환경·생명 관련 남북협력기구와 연구소, 국제기구 등을 설치하고 유치한다면 DMZ는 평화와 생명에 관한

연구와 실천의 국제거점이 될 것“이라고도 설명했다.

이를 위해서는 “남북 간의 기존 합의를 철저히 지키고 약속된 협력사업들을 충실하게 실행하는 노력이 반드시 병행되어야 한다”며 “특히, 개성공단 재개는 남북 간 긴장 완화와 교류협력의 버팀목이라는 점에서 매우 중요하다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “개성공단 재개, 남북 간 철도·도로 연결, 인도적 협력을 비롯한 남북합의 이행을 위해 유엔안보리가 포괄적 상시적 제재 면제를 허용하도록 관련국들에 대한 설득에 적극 나서야 한다”고도 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr