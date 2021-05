[아시아경제 공병선 기자] 티와이홀딩스 티와이홀딩스 363280 | 코스피 증권정보 현재가 26,650 전일대비 150 등락률 -0.56% 거래량 91,502 전일가 26,800 2021.05.21 14:11 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일대기업집단 소속회사 2325개…24개 증가자! 세종 스마트시티 국가에서 하는 시범사업 개막 선포! 기업의 수주전쟁!! close 는 농산물 창고업을 운영 중인 자회사 태영인더스트리를 지주회사에 편입했다고 21일 공시했다. 편입 사유는 주식 매입으로 인한 주식 소유 비율 증가다.

