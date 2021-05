최강욱 '명예훼손' 재판서 이동재 전 채널A 기자 증인 채택

한동훈 검사장 증인 신청 검토

[아시아경제 조성필 기자] 최강욱 열린민주당 대표 재판에 이동재 전 채널A 기자가 증인으로 출석한다.

서울중앙지법 형사16단독 김태균 부장판사는 21일 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 기소된 최 대표의 공판에서 검찰 신청을 받아들여 이 전 기자를 증인으로 채택했다. 증인신문은 7월23일 열린다.

최 대표 측은 이 전 기자와 유착 의혹을 받는 한동훈 검사장을 증인으로 신청하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 변호인은 "이번 사건의 본질은 단순히 취재윤리 문제가 아니라 기자가 검찰과 결탁해 수사 정보를 취득하려고 했던 것"이라고 주장했다.

최 대표는 지난해 4월 사회관계망서비스(SNS)에 '편지와 녹취록상 채널A 기자 발언 요지'라는 제목의 글에서 이 전 기자에 대한 허위사실을 유포해 명예를 훼손한 혐의로 기소됐다. 이 전 기자는 구치소에 수감 중인 이철 전 VIK 대표에게 협박성 취재를 하려다 미수에 그친 혐의로 기소돼 1심 선고를 앞두고 있다.

