'정용진 코드' 연타석 홈런

[아시아경제 임혜선 기자] 야구판에서 싹쓸이 하겠다던 정용진 신세계그룹 부회장이 계열사 마케팅에 적극 나서며 연타석 홈런을 날리고 있다. "스타벅스 브랜드를 적극 활용하라"는 정 부회장의 주문에 맞춰 각 계열사들이 톡톡 튀는 이색 마케팅을 선보이며 친숙하면서도 MZ(밀레니얼+Z) 세대 입맛에 맞는 새 기업 이미지를 심어주고 있다.

유니폼도 스타벅스 굿즈

21일 SSG랜더스는 인천SSG랜더스필드에서 열리는 LG트윈스와의 홈경기 3연전기간 동안 특별 제작한 한정판 '스타벅스 유니폼'을 입는다. 기존 빨간색 유니폼과 달리 스타벅스를 상징하는 초록색으로 '랜더스'를 표기하고 세이렌 로고도 넣었다. 유니폼 전면 하단에는 스타벅스와 SSG랜더스를 상징하는 마스코트도 들어갔다. 유니폼에는 피코크, 이마트24 등 계열사 로고도 곳곳에 들어있다.

스타벅스 유니폼은 정 부회장의 아이디어에서 시작됐다. 정 부회장은 "야구를 즐기는 팬층과 스타벅스의 팬들은 같은 세대"라며 "전 계열사가 스타벅스, SSG랜더스와 협업할 수 있는 방안을 찾아달라"고 주문했다. 정 부회장의 주문 이후 70년대생 대표들이 발빠르게 움직였다. SSG랜더스 유니폼을 스타벅스의 한정판 굿즈로 만들어 보자는 아이디어가 채택됐다. 21일부터 23일까지 3일간 선수들이 입는 이 유니폼은 500벌 한정으로 판매된다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 의미도 담았다. 폐페트병을 재활용한 ‘리사이클 폴리에스테르’ 원사로 유니폼을 제작하고 개인 텀블러를 가져오면 아이스아메리카노를 무료로 제공하는 이벤트도 진행한다. 야구장 내 일회용 컵 사용을 줄이자는 취지다. 네티즌들 사이에서는 "용진이형이 스타벅스 아메리카노 쏜다"며 반기는 분위기다.

23일 경기에는 스타벅스가 사회공헌 사업을 진행하는 어린이재단, 하트하트재단, 아름다운재단, 문화유산국민신탁 등 유관 파트너 300여 명을 경기에 초청했다. 스타벅스에서 근무하는 장애인 파트너 708명(법적 장애인 기준)을 대표해 스타벅스 청각 장애인 점장과 부점장이 시타와 시구에 참여해 의의를 더했다.

스타벅스와 협업은 SSG닷컴과 신세계조선호텔에서도 이어지고 있다. 앞서 지난 13일과 20일 SSG닷컴는 스타벅스 e프리퀀시 굿즈 온라인 단독 상품을 판매했다. 제품은 30분 만에 준비한 물량이 모두 판매됐다. 신세계그룹 계열 부티크호텔 레스케이프는 스타벅스 굿즈를 제공하는 패키지를 내놨다. 호텔 관계자는 "패키지 판매를 시작한지 일주일 지난 현재 시점에서 다른 시즌의 패키지에 비해 예약률이 3배 높다"고 설명했다.

70년대생 정용진 구단

정 부회장이 마케팅 일선에 직접 나서며 신세계그룹 분위기도 달라지고 있다. 신세계푸드를 중심으로 세계관을 확장하고 있는 '제이릴라'도 그 중 하나다. 정 부회장의 닮은꼴 캐릭터로 화제를 모으고 있는 제이릴라는 굿즈 시장에 진출할 예정이다.

정 부회장은 지난해 계열사 수장에 70년대생들을 전진 배치했다. 13개 중 김장욱 이마트24대표(53), 송현석 신세계푸드대표(52) 등 6개 계열사의 대표가 바뀌었다. 이마트 계열사의 진두지휘는 강희석 대표(51)에게 맡겼다. 강 대표가 지난해 이마트를 성공적으로 이끌었다는 판단에서다. 강 대표는 전 계열사에 '정용진 감성'을 심는데 주력하고 있다.

신세계그룹 관계자는 "그동안 유통업계는 보수적이라는 시선이 강해 혁신과 변화에는 느리다는 평이 많았지만 이제는 달라졌다"며 "정 부회장이 앞장서고 그 뒤를 70년대생 계열사 수장들이 받쳐주며 의사결정 속도도 빨라졌고 직원들의 재미있는 아이디어가 마케팅으로 연결되는 사례도 많아졌다"고 평했다.

