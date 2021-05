롯데카드 "온라인·홈쇼핑서 사고 할인 혜택 받으세요"

온라인 쇼핑몰, 홈쇼핑 등에서 결제일, 즉시, 쿠폰 할인 혜택 제공

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 온라인 쇼핑몰과 홈쇼핑 등에서 고객의 알뜰한 구매를 돕는 할인 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

오는 31일까지 쿠팡에서 행사상품을 대상으로 3~30% 즉시할인 혜택을 제공하고, 11번가에서는 이벤트 대상 상품을 SK페이로 결제하면 5~11% 즉시 및 쿠폰할인 혜택을 제공한다.

G마켓에서는 31일까지 ‘여행’ 항목을 1000원 이상 결제 시 5%를 1만원까지, ‘도서’ 항목을 7000원 이상 결제 시 15%를 10만원까지 즉시 할인해준다. 이달 23일까지는 ‘LG전자 빅스마일데이 상품’을 1만원 이상 결제하면 10%를 10만원 한도 내, 오는 28일에는 ‘슈퍼프라이데이 상품’ 2만원 이상 결제 시 20%를 7000원 한도 내에서 할인해준다.

홈쇼핑 할인 혜택도 준비했다. 오는 23일 홈앤쇼핑 TV 라이브 중 롯데카드앱으로 5만원 이상 결제 시 7%를 할인해주고, 27일 현대홈쇼핑에서는 6만원 이상 결제 시 5% 즉시할인 혜택을 제공한다. 28일에는 CJ온스타일에서 7%를, 31일에는 5%를 즉시할인해준다. 28일 GS홈쇼핑에서 5만원 이상 결제 시 5%를 즉시 할인해주며, 29일과 30일 NS홈쇼핑에서 특정 상품을 5만원 이상 결제하면 5% 할인 혜택을 준다.

또한 26일 야놀자 애플리케이션(앱)을 통해 국내숙소 10만원 이상 결제 시 10%를 즉시 할인해준다. 31일까지는 골프존마켓에서 10만·20만·30만·40만·50만·60만·70만원 이상 결제하면 7만·14만·21만·28만·35만·5만원을 즉시할인해주고, 번개장터에서는 10만원 이상 결제 시 7%를 1만5000원까지 할인 혜택을 제공한다.

롯데카드 관계자는 “코로나19가 장기화됨에 따라 집에 머무는 시간이 늘어난 고객들을 위해 인터넷 쇼핑몰, 홈쇼핑 등 다양한 온라인 소비 혜택을 제공하는 이벤트를 준비했다”고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr