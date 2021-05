우리은행, 초대형 '금융데이터댐' 구축 나서

미래에셋證·교보생명 등과 손잡아

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행이 증권·보험·신용평가사 등과 손잡고 국내 초대형 '금융데이터댐' 구축에 나선다.

우리은행은 21일 본점에서 우리카드·교보생명·미래에셋증권·한화손해보험·나이스평가정보사 등과 금융데이터댐 구축을 위한 '금융트렌드 공동연구 업무협약'을 체결했다. 금융데이터댐은 데이터 수집?적재?유통을 위한 가명처리 프로세스 간소화와 공동연구개발, 데이터 공유?활용과 판매에 협업하는 금융공동체를 뜻한다.

참여사들은 데이터 제휴를 통한 마케팅 및 분석 결과 활용, 금융지수 공동 개발 과제 등 지속적인 상호 협력을 이어나가기로 했다.

특히 ▲데이터 융복합을 통한 신규사업 발굴 및 금융 거래 고객 특성 지수 공동개발 ▲가명처리 정보 취합 프로세스 간소화?정례화 및 금융데이터댐 내 분석 결과 데이터 사업화 ▲소상공인과 스타트업 지원 등 정부의 데이터 산업 공공 지원 등을 함께 추진해 나갈 계획이다.

향후 금융데이터댐을 유통·통신 및 광범위한 분야의 데이터를 한곳에 모으는‘생활데이터댐’으로 확장시켜 데이터 결합과 정교화를 통한 고객 맞춤형서비스를 지속적으로 확대 제공할 예정이다.

우리은행 관계자는“업무협약을 통해 글로벌 데이터 사업화에 선두주자로 발돋움하고 향후 정부 주도 데이터 경제 성장에 기여할 것”이라고 밝혔다.

