윤석헌 후임 금감원장은…민간 출신 유력 거론

부총리·금융위원장 유임 전망에 금감원 인선 속도 내나

"靑, 관료 출신보다 민간 출신 인사 선호"

금감원 내부선 관료 출신 선호 목소리 제기

[아시아경제 김진호 기자] 청와대가 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 유임 가능성을 시사함에 따라 금융권의 관심이 차기 금융감독원장으로 쏠리고 있다. 홍 부총리 후임자로 거론됐던 은성수 금융위원장도 자리를 지킬 것으로 예상됨에 따라 정부가 미뤄뒀던 금감원장 인선에 속도를 낼 것이란 관측이 제기된다. 차기 금감원장으로는 이번에도 민간출신 인사가 유력한 것으로 전해진다.

21일 관가와 금융권에 따르면 금융당국 내부에서는 차기 금감원장 인사를 서둘러야 한다는 목소리가 본격적으로 제기된다. 당초 홍 부총리의 후임으로 은 위원장이, 차기 금융위원장에는 김용범 전 기획재정부 1차관과 정은보 한미 방위비분담금 협상대사 등 관(官) 출신이 유력하게 거론됐다.

하지만 문재인 대통령이 지난 18일 홍 부총리를 중심으로 경제팀이 다시 한번 뭉쳐달라고 강조했고, 이철희 청와대 정무수석도 추가 개각과 관련한 인사검증이 없다고 말해 사실상 두 사람의 유임을 시사했다.

경제부처 개각 추진이 수면 아래로 가라앉으며 지연됐던 차기 금감원장 인선이 본격화될 전망이다. 종합검사, 사모펀드 제재 등 굵직한 현안이 산적된 금감원에 업무 공백 우려가 제기되고 있다는 점에서다. 차관급인 금감원장은 금융위 의결을 거쳐 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명한다. 금융당국 관계자는 "키를 쥔 금융위원장의 거취가 분명해진 만큼 금감원장 인선이 탄력받을 것으로 본다"며 "금감원 역할의 중요성을 볼 때 당장 이르면 내주, 늦어도 다음 달 안에는 결론이 나지 않겠냐"고 내다봤다.

금융위, 손상호 전 금융연구원장 등 민간 출신 3인 추천

차기 금감원장으로는 민간 출신이 유력한 상황이다. 금융위는 최근 금감원장 후보로 손상호 전 한국금융연구원장, 이상복 서강대 로스쿨 교수, 정석우 고려대 경영학과 교수 등 민간인사 3명을 추천한 것으로 알려졌다. 김은경 금감원 금융소비자보호처장과 정재욱 전 KDB생명 사장의 이름도 오르내리고 있다.

금융위가 후보자로 민간 출신만 선정한 것을 두고 관가에서는 청와대가 관료 출신 금감원장 선임을 원치 않는다는 얘기도 나온다. 문재인 정부 출범 이후 임명된 최흥식·김기식·윤석헌 등 3명의 전임 금감원장도 모두 민간 출신이다. 또 다른 금융당국 관계자는 "청와대가 관 출신을 원치 않는 것으로 안다"며 "임기가 1년 정도로 짧은 점도 관료 출신보다는 민간 출신 인사가 유력한 배경으로 거론된다"고 했다.

다만 금감원 내부에서 관료 출신을 원하는 목소리가 높아지는 점은 변수로 꼽힌다. 전임 3명의 금감원장이 번번이 금융위와 충돌하며 예산이나 인력 지원 면에서 불이익을 받은 전례를 들어 힘 있는 관료 출신을 선호하는 기류가 확산하는 것이다. 특히 젊은 직원들 사이에서 정무 감각이 부족한 교수 출신 인사는 배제돼야 한다는 목소리가 높은 것으로 전해진다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr