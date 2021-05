<장 마감 후 주요 공시>

◆ 제넥신=주요 파이프라인 임상 개발 및 운영 자금 조달 목적으로 360억원 규모 중국 바이오테크 기업 I-Mab의 주식 처분 결정

◆ 이루다=KB증권과 10억 원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결

◆ 웹스=코스닥시장본부, 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr