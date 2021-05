한국인 선장 참치잡이 어선, 가나 앞바다에서 해적에 납치

[아시아경제 박병희 기자] 한국인 선장이 탄 어선이 서아프리카 가나 앞바다에서 해적들에 납치됐다고 해상 안전위험 관리회사인 드라이어드글로벌이 20일(현지시간) 밝혔다.

드라이어드글로벌에 따르면 가나 선적 참치잡이 어선 애틀랜틱 프린세스호가 지난 19일 오후 6시30분(UTC·세계표준시)께 가나 수도 아크라 동쪽의 연안 도시 테마 앞바다에서 납치됐다. 한국인 선장을 비롯해 중국인 3명, 러시아인 1명 등 선원 총 5명이 납치됐다.

드라이어드글로벌은 "8명의 해적이 탄 고속정이 접근해 총을 쏜 후 5명의 무장 괴한이 어선에 올라탄 것으로 알려졌다"라면서 "이후 배가 남쪽으로 더 이동한 후 해적들이 선원 5명을 납치해 어선에서 떠난 것으로 이해된다"고 전했다.

어선이 처음에 납치된 지점은 가나 어업 전진기지 테마에서 남쪽으로 65해상마일(약 120㎞) 떨어진 곳이다. 배를 장악한 해적들은 남쪽으로 약 100 해상마일까지 더 항해한 후 배에서 선원들과 함께 떠난 것으로 알려졌다.

외교 소식통에 따르면 피랍 선박이 작업 중이었던 곳은 우리 당국이 '해적 고위험 해역'으로 지정해 조업 중단을 권고한 곳은 아니었던 것으로 알려졌다. 소식통은 "해적들의 범행이 갈수록 대담해져 연안까지 출몰하지만 가나만 해도 해군 군함이 모두 10여 척 밖에 안되고 그나마 제대로 가동되는 것은 네다섯 척에 불과하다"면서 단속 장비가 매우 열악하다고 말했다.

사고 선박은 가나 선적이지만 지분의 절반을 중국인이 소유했으며 한국인 선장은 이 회사에 고용된 것으로 전해졌다.

가나 등이 위치한 서아프리카 기니만 앞바다에선 지난해 나이지리아 해적에 의한 한국인 선원 납치사건이 총 3건(5월 초, 6월 말, 8월 말) 발생했다. 모두 참치잡이 어선이었고 선적의 경우 2척은 가나, 한 척은 가봉이었다. 피랍 한국인들은 나중에 모두 풀려났지만, 길게는 50일 만에 석방됐다.

러시아 스푸트니크 통신도 러시아 현지 대사를 인용해 해적들이 러시아 국민을 가나 앞바다에서 납치했다고 전했다. 대사관은 외교관들이 가나 외교부와 접촉 중이라고 덧붙였다.

드미트리 수슬로프 러시아 대사는 나중에 "파이어니어 푸드 컴퍼니라는 가나 어업회사와 접촉을 해나가고 있다"라면서 사고 어선의 선장이 한국인이므로 가나 주재 한국 대사(임정택)와도 만날 계획이라고 말했다.

