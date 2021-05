"생연어부터 회·초밥까지" … 롯데마트, 26일까지 '연어' 행사

[아시아경제 조인경 기자] 롯데마트가 오는 26일까지 '연어의 모든 것' 행사를 열고 생연어와 회, 초밥 등 다양한 연어 제품들을 선보인다고 21일 밝혔다.

대표 상품으로 가족끼리 부담 없이 즐길 수 있는 '항공직송 생연어 패밀리팩(750g·냉장·노르웨이산)'을 2만8800원에, '노르웨이 생연어(100g)'를 2980원에 판매한다. 또 노르웨이 연어와 같은 품종인 대서양 연어 '타즈매니아 항공직송 연어(250g·냉장·호주산)'를 1만800원에, 초밥으로 구성해 간편하게 먹기 좋은 '광어품은 연어초밥(16입·냉장)'을 1만4900원에 내놓는다.

연어는 부드러운 식감과 더불어 샐러드, 각종 요리에 곁들여 먹기 좋아 꾸준히 수요가 증가하고 있는 생선 중 하나다. 롯데마트의 연어 매출은 2019년 전년 동기 대비 44.2%, 2020년 20.3%, 올 들어 1~4월에는 25.0% 등 지속적으로 두 자릿 수 신장세를 이어가고 있다.

롯데마트 이상진 마케팅부문장은 "가족간의 모임이 많은 가정의 달 5월에 간편하게 즐길 수 있는 연어 요리에 대한 수요가 높을 것으로 예상하고, 고객들이 다양한 종류의 연어 제품을 취향에 맞게 선택할 수 있도록 이번 행사를 기획했다"고 소개했다.

