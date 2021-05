SSG닷컴-아모레퍼시픽, 단독상품·프로모션 등 협업 확대

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴은 20일 서울 종로구 본사에서 아모레서픽과 파트너십 강화를 위한 업무제휴 협약(JBP)을 체결했다고 21일 밝혔다. 이날 행사에는 양사를 대표해 곽정우 SSG닷컴 운영본부장과 박종만 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 -1.36% 거래량 221,481 전일가 294,000 2021.05.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아모레퍼시픽, 30만원 고지 눈앞외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수 close 디지털유닛장이 참석했다.

SSG닷컴은 그동안 아모레퍼시픽 공식스토어를 운영하며 아이오페, 라네즈, 마몽드 등 대표 브랜드들을 선보이고 설화수 공식스토어에서 단독 상품을 판매하는 등 파트너십을 구축해 왔다.

양사는 이번 업무 제휴 협약을 통해 SSG닷컴에서만 구매할 수 있는 단독 기획세트를 공동 개발하고, 분기별로 대형 프로모션을 진행하는 등 다양한 상품을 고객에게 제안하기로 했다. 또 라이브커머스 '쓱라이브'에 아모레퍼시픽 컨텐츠를 월 1회 고정 편성하고 뷰티 전문관 '먼데이 문'의 체험단도 확대 운영할 예정이다.

나아가 구매 데이터 활용 방안을 함께 모색하고 쓱, 새벽배송을 활용한 차별화된 배송 서비스를 제공하는 등 상품과 마케팅, 서비스 측면에서 전방위적 협업을 추진한다는 계획이다.

곽정우 SSG닷컴 운영본부장은 "아모레퍼시픽과 협업을 강화해 풍부한 쇼핑 컨텐츠와 다양한 고객 혜택을 제공하고자 한다"며 "양사의 긴밀한 파트너십을 기반으로 여러 프로젝트를 진행해 차별화된 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr