[아시아경제 조슬기나 기자] 일본 후생노동성이 미국 모더나와 영국 영국 아스트라제네카(AZ)의 코로나19 백신을 승인하기로 했다.

20일 니혼게이자이신문에 따르면 후생노동성은 이날 약사·식품위생심의회를 열고 이 같이 결정했다. 다무라 노리히사 후생노동상은 21일 께 이들 두 백신을 정식으로 승인할 예정이다.

이에 따라 일본에서 허가된 백신은 화이자 제품까지 3종으로 늘어난다. 니혼게이자이신문은 모더나 백신은 24일 도쿄, 오사카의 대규모 접종에서 사용된다고 전했다.

