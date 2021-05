오후 6시까지 서울서 141명 확진…공휴일 영향 감소

[아시아경제 이정윤 기자] 서울시가 20일 0시부터 오후 6시까지 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수가 141명으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 같은 시간대로 비교해 전날인 19일 231명보다 90명 적고, 지난주 같은 요일인 13일 213명보다는 72명 줄어든 수치다. 하루 전체 확진자 수는 19일 242명, 13일 231명이었다.

20일 신규 확진자 수가 급감한 것은 석가탄신일이었던 전날 검사 인원이 평소보다 크게 줄어든 영향으로 풀이된다. 19일 검사 인원은 전날 3만4532명보다 적은 1만9174명으로 나타났다.

서울의 일일 확진자 수는 지난주 14일 254명까지 늘었다가 주말 검사 인원이 감소하면서 16∼17일 100명대로 줄었으나, 이번 주 평일인 18일 다시 249명으로 급증해 19일까지 이틀 연속 200명대 중반을 기록했다.

이날 오후 6시 기준 서울의 누적 확진자 수는 4만2042명이다. 이날 하루 전체 확진자 수는 다음날인 21일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr