[아시아경제 이정윤 기자] 서울 영등포구 당산동의 한 아파트 안에 주차돼 있던 택배 차량 화물칸에서 화재가 발생했다.

20일 오후 4시 24분께 발생한 불은 14분간 계속돼 적재돼있던 택배 물품들을 태우고 4시 38분께 완전히 진압됐다. 인명 피해는 발생하지 않았다.

소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

