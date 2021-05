문화재청 궁능유적본부와 농촌진흥청 국립식량과학원은 오는 24일 오전 11시에 창덕궁 옥류천 청의정에서 모내기를 한다. 친경례(親耕禮)의 의미를 돌아보는 행사다. 친경례란 조선 시대 임금이 풍년을 기원하고 농사의 중요성을 알리기 위해 직접 궁궐 주변에 조성된 경작지에서 지은 농사를 뜻한다. 이 행사는 매년 종로구 주민 등 일반인을 대상으로 진행됐다. 그러나 코로나19 확산 방지 차원에서 지난해에 이어 올해도 궁이 문을 닫는 날에 간소하게 치러진다.

