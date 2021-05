경찰, 세종시 노른자땅 매입 공무원 형제 '땅투기' 혐의 수사

[아시아경제 이정윤 기자] 행정중심복합도시건설청(행복청)과 국토교통부에서 근무 중인 공무원 형제의 세종시 개발 예정지 인근 노른자땅 투기 정황을 포착한 경찰이 본격 수사에 나섰다.

경찰청 국가수사본부는 행복청 A 사무관과 동생인 국토부 B 주무관이 부동산 개발 정보를 이용해 투기한 혐의에 대해 수사하고 있다고 20일 밝혔다.

행복청은 세종시 신도시 건설을 책임지는 정부 기관이다. B 주무관은 농지 매입 당시 국토부에서 도시재생 업무를 총괄하는 부서에 있었던 것으로 확인됐다.

이들은 2017년 7월 세종시 연기면 보통리 농지 1천300여㎡를 모친과 함께 6억3000만원에 매입한 것으로 알려졌다. 이들 형제가 사들인 땅은 이미 매입가(6억3000만원)보다 가치가 크게 상승한 것으로 전해졌다.

이 땅은 스마트 국가산업단지 예정지 인근으로, 세종시와 조치원을 연결하는 확장사업에 따라 간선급행버스체계(BRT) 신규 노선이 지나는 곳이기도 하다. 이 확장사업은 행복청이 주관한다.

경찰 관계자는 "이미 입건한 A 사무관과 달리 B 주무관은 아직 피의자 신분이 아니다"며 "혐의가 더 드러나면 B 주무관도 소환 조사할 것"이라고 말했다.

한편, 경찰은 전직 행복청 청장 이모씨의 부동산 투기 의혹에 대해서도 수사 중인데 이씨와 이들 형제간 공모 가능성도 열어놓고 있다. 이씨와 형제가 투기한 방식과 매입 과정이 유사한 것으로 전해졌다. 경찰은 이씨에 대한 구속영장을 신청했지만 검찰 요구에 따라 보완 수사를 진행하고 있다.

