국내서도 AZ백신 1차 접종자 500명 대상 '교차접종' 임상시험(상보)

국립보건연구원서 1차 AZ·2차 화이자 등 교차접종 임상연구

[아시아경제 김지희 기자] 최근 종류가 다른 백신을 접종하는 방식의 '교차 접종'에 대한 세계 각국의 연구가 진행 중인 가운데 정부가 국내에서도 관련 임상시험에 나서겠다는 계획을 밝혔다. 아스트라제네카(AZ) 백신 1차 접종자 400~500명을 대상으로 화이자 등 국내에서 허가된 다른 백신을 접종하는 방식으로 진행된다.

이유경 중앙방역대책본부 백신접종분석팀장은 20일 코로나19 정례 브리핑에서 "코로나19 백신 교차접종 연구는 전날 보도된 스페인 외에도 영국, 이탈리아, 러시아, 중국 등에서 임상시험이 진행 중이고 결과가 곧 나올 예정"이라며 "국내에서도 국립보건연구원에서 AZ 백신 접종자들에 대해 화이자 등 교차접종 임상연구를 진행할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "해당 연구는 예방접종의 안전성과 효과를 높이기 위한 방안 모색을 위한 기초자료로 사용될 것"이라고 덧붙였다.

이번 임상시험은 다양한 연령대의 접종자들이 포함될 것으로 보인다. 이 팀장은 "현재 계획 중인 연구는 AZ 접종분을 대상으로 하고 추가 접종되는 백신의 허가 상황에 따라 유동적이지만 400~500명 정도를 생각하고 있다"며 "다만 부스터샷으로 활용되는 부분에 대해서는 아직 구체적으로 고려하고 있지 않으며 1차와 2차 접종을 교차접종 하는 부분을 고려하고 있다"고 전했다. 구체적인 연구 계획 등은 확정되지 않은 상태다.

아울러 이 팀장은 "지금 연구를 기획해 준비하고 있는 단계로 일단은 연령대도 충분히 모든 군을 포함하도록 디자인할 예정"이라며 "연구방법은 중화항체와 결합항체, T-cell 분석을 포함하고, 이상반응 또한 관찰할 것"이라고 설명했다.

이번 연구와 별개로 기존에 이미 AZ백신으로 1차 접종을 한 경우는 동일하게 AZ백신으로 2차 접종까지 진행된다. 김기남 접종기획반장은 "국내외적으로 교차접종에 대한 연구가 이어지고 있기 때문에 결과를 주시하면서 국제적인 동향을 모니터링할 예정"이라면서 "만약 조금 더 의학적인 근거들이 마련된다면 국내에서도 전문가나 위원회 검토를 거쳐 논의할 방침"이라고 말했다.

