광주시, 행복플러스 건강지원 사업 참여자 모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 첫 아이 임신을 준비하는 부부에게 임신 관련 건강검진을 지원하는 ‘행복플러스 건강지원’ 사업 참여자를 모집한다고 20일 밝혔다.

‘행복플러스 건강지원’ 사업은 ‘아이낳아 키우기 좋은 광주’ 조성을 위해 광주시가 올해 처음 시행하는 예비부모 지원 사업으로, 300쌍에 30만원 이내 지원한다.

지원대상은 본인 혹은 배우자가 1년 이상 광주시에 주민등록이 돼 있고, 첫 아이 임신을 준비 중인 법적 부부다.

이번 사업은 부부가 함께 준비하는 임신·육아를 위해 마련된 만큼 부부가 함께 병원을 찾아 상담과 검진을 받고, 검진 자료를 바탕으로 시에서 병원에 지원금을 지급하는 방식으로 추진된다.

참가 신청은 오는 10월18일까지이며 예산 소진 시 조기 마감한다. 신청 희망자는 시 홈페이지 ‘시정소식-고시·공고’란의 공고문을 참고해 이메일, 팩스, 우편(등기)로 접수하면 된다.

김영선 시 청년정책관은 “예비부모의 건강한 임신을 돕기 위해 행복플러스 건강지원 사업을 마련했다”며 “광주에서 아이를 낳고 삶을 꾸려나갈 부부들이 많이 참여하기를 바란다”고 말했다.

