“신발 신고도 보안검색 통과” ETRI, 테라헤르츠파 적용 보안검색 시스템 구현

[아시아경제 구은모 기자] 한국전자통신연구원(ETRI)은 대명티에스와 함께 테라헤르츠파를 이용해 신발을 벗지 않고도 원스톱으로 보안 검색이 가능한 기술 개발에 나선다고 20일 밝혔다.

테라헤르츠파는 1초에 1조 번 진동하는 전자기파로, 옷과 신발 등까지 투과하면서도 전자파 에너지가 낮아 인체에 무해하다는 특성 때문에 '꿈의 전자파'라 불린다. ETRI는 공항 내 전신 검색기에 사용되는 전파보다 주파수가 높은 테라헤르츠파의 특성을 활용하여 더 높은 해상도로 위험물질 은닉 여부를 검사한다는 계획이다.

연구진은 테라헤르츠 대역 소자를 집적해 3차원 보안검색 영상을 획득하면서 기존 기술보다 정교하고 빠르게 보안 검색을 수행한다.

금속뿐만 아니라 비금속 재질의 위험물도 검색할 수 있다. 보안검색 시스템은 인공지능 영상인식 기술을 적용, 사람의 확인을 거치지 않고도 위험물질 소유 여부를 빠르게 판단할 수 있는 시스템으로 구축될 예정이다.

첨단 데이터 처리 및 판독 기술을 적용해 개인의 프라이버시가 침해되지 않도록 연구·개발된다. 비대면·비접촉으로 높은 정확도 및 속도로 탑승수속을 진행할 수 있고 위험인자 수색이 가능해져 항공 승객의 안전 확보 및 보안체계 유지에 도움이 될 전망이다.

연구진은 오는 2024년에 시제품을 개발하고 인천국제공항공사의 실증운용을 거쳐 2025년에는 국내 인증을 획득한 뒤 일반 대중에 선보일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

향후 연구진은 원천기술 개발을 통해 사람이 터널을 통과하면 자동으로 전신검색이 완료되는 워크스루 시스템으로 확장할 계획이다.

박경현 ETRI 미래원천연구본부장은 "지난 10년간 ETRI 테라헤르츠기술 연구개발의 성과를 집약해 보안검색 시스템 개발에 성공함으로써 우리나라도 첨단 항공보안검색장비 수출국으로 당당히 자리매김하겠다"고 말했다.

본 연구과제는 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원이 지원하는 국토교통R&D 사업인 '차세대 대인 보안검색 기술개발'의 일환으로 수행 중이며, ETRI 주관으로 대명티에스, 인천국제공항공사, QSI 등 기업을 포함, 국내 총 11개의 산·학·연이 참여하고 있다.

