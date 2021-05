[아시아경제 이민지 기자] 인지컨트롤스 인지컨트롤스 023800 | 코스피 증권정보 현재가 20,400 전일대비 3,150 등락률 -13.38% 거래량 4,169,573 전일가 23,550 2021.05.20 13:47 장마감 관련기사 정세균 전 총리 만난 CEO들 "이재용 사면·상속세 현실화 필요해"인지컨트롤스, 보통주 1주당 100원 현금배당 인지컨트롤스, 작년 영업손 68억…적자전환 close 는 SK이노베이션과 2565억원 규모로 폭스바겐 MEB 플랫폼 배터리 제품 생산 계약을 체결했다고 20일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액 대비 56%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr