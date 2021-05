소방시설·공동체활성화 분야 확대, 연중 상시 신청이 가능토록 개선

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 도내 아파트를 대상으로 아파트 관리 컨설팅 서비스 분야를 확대 운영한다고 20일 밝혔다.

아파트 관리 컨설팅은 전문 컨설팅 반을 구성해 효율적인 아파트 관리 운영 방식을 제시하는 서비스이다.

컨설팅은 관리 행정, 회계, 시설 행정 3개 분야로 구분해 진행된다. 아파트 관리 법령 적합 여부, 자금지출 규정 적합 여부와 공사와 용역 시행 방식에 대한 단지별 맞춤형 개선 방안을 제공한다.

올해부터는 소방 시설 작동 여부와 공동체 협력 지원자를 통해 공동체 활성화 분야도 함께 서비스를 제공할 예정이다.

컨설팅을 원하는 아파트단지는 입주자대표회의 의결을 거쳐 해당 소속 시군 공동 주택 부서로 신청서를 제출하면 된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr