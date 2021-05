이케아 코리아, 이케아 패밀리 특별 할인 행사

20일부터 2주간, 250여개 홈퍼니싱 제품 및 액세서리 15% 할인

[아시아경제 김종화 기자]홈퍼니싱 리테일 기업 이케아 코리아가 이케아 패밀리 멤버를 위한 특별 할인 행사를 20일부터 다음달 2일까지 약 2주간 온라인과 오프라인 전 매장에서 진행한다.

이번 할인 행사는 지난달부터 진행되고 있는 500여개 침실 및 거실 제품 할인 행사에서 보여준 고객들의 성원에 화답하고자 마련했다. 이케아 패밀리 멤버를 대상으로 하며, 약 250 여개의 추가적인 거실 및 침실 홈퍼니싱 제품들을 15% 할인된 가격으로 제공함으로써 더 많은 사람에게 이케아 홈퍼니싱 솔루션 경험기회를 제공할 계획이다.

주요 제품으로는 ▲나만의 수집품을 돋보이게 진열할 수 있는 파브리셰르 유리도어 수납장 ▲침대 아래를 재택근무를 위한 공간으로 꾸밀 수 있는 비트발 로프트침대프레임 ▲두 개의 오픈 선반과 서랍으로 수납력이 좋은 베리그 수납형 책진열대 등이 있다.

주방 기구와 홈퍼니싱 액세서리도 다양하게 준비했다. ▲ 견고한 품질과 무난한 디자인으로 오랜 시간 사랑 받아온 드라곤 식기도구 24종을 비롯해 ▲온도계와 알람 기능이 있어 주방에 두고 사용하기 좋은 필미스 시계도 할인된 가격에 구입할 수 있다.

특히 오는 31일까지 3만9000원의 할인된 배송비로 제품을 받아볼 수 있어 더 풍성한 혜택을 누릴 수 있다. 이케아는 지난 3월 31일부터 이케아 코리아 전 매장 및 공식 온라인몰에서 근거리 배송을 제외한 일반 가구 배송비 할인 행사를 진행하고 있다.

니콜라스 욘슨 이케아 코리아 커머셜 매니저는 "이번 행사는 이케아 패밀리 멤버라면 누구나 누릴 수 있는 기회로, 온라인과 오프라인 매장에서 다양한 이케아 홈퍼니싱 제품을 더 편리하고 낮은 가격으로 만날 수 있는 좋은 기회"라면서 "더 많은 사람들이 집을 행복하고 안락한 공간으로 꾸미고, 소중한 사람과 행복한 일상을 보낼 수 있기를 바란다"고 전했다.

한편, 이케아 코리아 공식 사이트에서 누구나 무료로 신청 가능한 이케아 패밀리 멤버십은 제품 할인, 평일 매장 방문 시 무료 커피 제공 등 다양한 혜택을 제공한다. 멤버십 가입과 이번 할인 행사의 자세한 내용은 이케아 코리아 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.

