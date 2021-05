KT스카이라이프, 광고 없는 무제한 액션영화 채널 '액션 초이스' 출시

광고 없이 액션 영화만 24시간 마음껏 즐길 수 있는 무약정 월정액 상품

월 5500원에 무제한 시청… 첫 달 100원, 둘째 달 50% 할인 프로모션

[아시아경제 구은모 기자] KT 스카이라이프 스카이라이프 053210 | 코스피 증권정보 현재가 9,270 전일대비 30 등락률 -0.32% 거래량 17,158 전일가 9,300 2021.05.20 09:12 장마감 관련기사 KT스카이라이프 알뜰폰, 제주에 오프라인 매장 1호점 오픈KT스카이라이프, 정기주총서 김철수 대표 재선임KT스카이라이프, 'sky앨범·TJ노래방' 등 TV앱 론칭 close 가 광고 없이 액션영화만을 마음껏 즐길 수 있는 무약정 월정액 상품, ‘액션 초이스’를 출시했다고 20일 밝혔다. 액션 초이스는 무술, 전투, 자동차 추격 등 모든 액션영화 장르를 총망라해 액션영화로만 24시간 편성한다.

성룡, 제이슨 스타뎀, 견자단 등 블록버스터 액션 배우들의 화제작뿐만 아니라 국내에는 상대적으로 덜 알려졌지만 해외에서 강력한 액션영화로 호평 받은 ‘레이드 시리즈’나 ‘스페셜 포스 시리즈’ 등도 만나볼 수 있다. 약정 없이 월 5500원으로 무제한 시청 가능하며, 출시 기념으로 첫 달에는 요금이 100원(부가세별도)만 과금되고 둘째 달에는 50% 할인해 주는 프로모션도 진행한다.

‘액션 초이스’는 스카이라이프 영화 주문 채널인 ‘무비 초이스’ 채널 301번에서 방송된다. 장르형 월정액 서비스로는 지난해 7월 출시한 24시간 트롯 전문 채널, ‘트롯 초이스(300번)’에 이은 두 번째다.

김철수 스카이라이프 대표는 “통쾌한 액션영화를 보며 코로나19로 지친 시청자들이 스트레스를 한방에 날려버릴 수 있도록 ‘액션 초이스’를 준비했다”며 “앞으로도 고객의 니즈와 트렌드에 맞는 다양한 콘텐츠를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr