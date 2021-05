韓 '열린정부파트너십' 의장국, '글로벌 서밋' 추진 속도…민간위원 간담회

21일 열린정부 포럼위원 간담회 개최해 시민사회 협력 논의

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 열린정부파트너십(OGP)에서 주관하는 열린정부 주간을 맞아 21일 ‘대한민국 열린정부 포럼 민간위원 간담회’를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 포럼위원 간담회는 오는 12월 서울에서 열리는 '제7차 OGP글로벌 서밋'의 성공적인 개최를 위해 시민사회와 협력방안을 논의하기 위해 마련된 자리다. 78개의 회원국이 가입되어 있는 '열린정부파트너십'은 각 정부와 시민사회의 협력을 기반으로 각국 정부의 투명성을 높이기 위한 국제협의체다. 대한민국은 지난해 10월 OGP 신임 의장국으로 선출됐으며 제11대 의장국으로 활동하고 있다.

이 자리에서 한국은 OGP 의장국으로 올해 12월 서울에서 온오프라인을 병행해 개최 예정인 'OGP글로벌 서밋'의 추진 방향을 공유하고 국제회의의 성공적 개최를 위해 시민사회의 역할 등에 대해 논의할 예정이다.

한편 행안부는 지난해 9월 공동의장인 행안부 장관과 시민사회의장 공동으로 시민영역·국민참여 강화, 반부패, 포용적 디지털 혁신을 3대 비전으로 선포하고 4월 6일에는 OGP 전체 회원국에 공동비전 실천을 권고하는 서한문을 보낸 바 있다.

또한 지난 4월 28일에는 정부의장인 전해철 장관과 공동의장인 마리아 바론 시민사회의장, 그리고 산자이 프라드한 OGP사무총장과의 3자 영상회의를 통해 정부와 시민사회의 적극적 연대와 협력, 글로벌 서밋의 성공적 개최를 위한 협조를 약속했다.

열린정부 주간 첫 날인 지난 17일 ‘열린도약(Open Renewal)’을 주제로 개최된 OGP 회원국 전체회의에 의장국 자격으로 참석하여 정부와 시민사회 협력을 강조하고 ‘국민이 주인인 정부’를 목표로 정부혁신을 추진하고 있다고 발표했다.

전해철 장관은 "제7차 OGP 글로벌 서밋을 계기로 우리나라의 공공데이터 개방과 같은 열린정부 정책과 국민비서, 보조금24와 같은 정부혁신 성과를 국제적으로 공유하고 확산하겠다"며 "성공적인 행사의 개최를 위해 민간부문과 적극 협력하고, 시민사회의 참여 방안을 적극 논의하겠다"고 말했다.

