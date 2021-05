정원오 성동구청장 청년 속으로 한 발짝 더 다가선 까닭?

이달 23일까지 지역 내 청년 대상 진로 찾아주는 ‘당신인생의 내비게이션’ 참가자 모집...자기 탐색, 미래설계 프로그램으로 청년 시기에 안정적인 사회적응 방법 배우는 기회 마련

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 청년들을 대상으로 ‘당신 인생의 내비게이션’ 진로탐색 프로그램을 운영, 인생 설계에 필요한 실질적인 진로탐색을 컨설팅한다.

‘당신 인생의 내비게이션’ 은 코로나19 상황으로 지쳐있는 청년세대가 타인이 아닌 자기에게 관심을 가지고 인생을 리모델링 하는 과정을 통해 진정한 나를 찾아가는 시간을 가질 수 있도록 구성, 총 5회에 걸친 프로그램으로 마련했다.

지난해 8월 서울시 청년자율예산 정책과정에 참여, 청년들이 직접 의제를 발굴, 제안한 사업이 반영됨에 따라 올해 자기관찰, 자기발견, 자기이해, 진로이행, 인생설계 내비게이션이라는 내용으로 진행, 전문적인 커리큘럼에 따라 담당 진로를 상담하고 소그룹으로 동기부여 등 내용으로 진행돼 청년들에게 유용한 시간이 될 것으로 기대된다.

구는 청년기가 심리·정서·사회적 자립의 발달과업이 있는 중요한 시기로 지역 내 청년 인구가 9만4717명으로 전체 인구의 33%나 차지하고 전체 1인 가구 중 청년 가구가 45%나 해당한다는 점에 주목, 청년들에게 안정적인 사회적응의 방법을 배우는 기회를 마련, 성장과 독립의 발판을 제공한다는 방침이다.

모집대상은 공고일 기준으로 성동구 내에 주소를 두거나 활동하는 만 19세에서 39세까지 청년으로, 자기탐색 및 진로탐색에 고민이 있는 누구나 신청할 수 있고 성동구 홈페이지에서 포스터 QR코드 스캔을 통해 신청서를 간편히 제출하면 된다.

구는 지난해 청년정책포럼 ‘청년에 취하다’ 토크콘서트를 개최, 청년들과 심도 있는 토론으로 청년의 이야기에 귀 기울이고, 청년을 위한 1인 가구 책자를 발간, 70회 이사 차량 지원서비스를 통해 지역 내 청년들의 건강한 자립을 지원했다.

정원오 성동구청장은 “이번 프로그램을 통해 진로에 고민 있는 청년들이 진로를 탐색하고 사회에 한걸음 나아가는데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 이야기에 귀 기울이며 꿈을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

