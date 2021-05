노후배관 18㎞ 교체, 서울 용산 해방촌 일대 9800세대 급수불편 해소

용산구 용산2가동 해방촌 일대 3개동 급수체계 개선

2006년부터 노후배관 교체, 수압 상승으로 인한 누수·혼탁수 사전방지

저·고지대 급수계통 분리, 수압상승위한 펌프 신설…안정적 급수환경 조성

[아시아경제 임철영 기자] 서울시내의 마지막 소출수(少出水, 물이 적게 나오는 현상) 지역인 용산구 용산2가동 해방촌 일대의 고질적 급수불편이 해소될 전망이다.

20일 서울시 상수도사업본부는 노후배관 18㎞를 교체하고 지역의 특성을 반영한 맞춤형 급수체계를 구축해 급수불편을 해소했다고 밝혔다. 남산 남서면 소월길에 인접한 용산구 용산2가동, 후암동, 이태원2동 등은 저지대와 고지대의 높이차가 83m(최저 20m~최고 103m)로 매우 커 용산2가동 주민센터 주변 고지대에서는 낮은 수압으로 인해 이른바 ‘소출수’ 현상이 발생했다.

반면 후암동 주민센터 주변의 저지대에서는 수압이 너무 높아 급수구역 내 노후배관에 영향을 미쳐 수도관 파열 또는 혼탁수 발생 및 수질사고의 우려가 있는 상황이었다. 이에 시 상수도사업본부는 용산2가동 일대 3개동 9,800세대의 급수불균형을 해결하기 위해 급수구역 내 노후 수도관 교체, 지역 특성을 반영한 맞춤형 급수시스템 구축 등을 통해 급수체계를 개선했다.

서울시는 우선 수압을 높여도 혼탁수나 누수 등의 문제가 발생하지 않도록 2006년부터 대상 지역의 노후배관(18㎞)을 지속적으로 교체해왔으며 지난해 말 정비를 완료했다. 후암동 주민센터 주변 저지대는 인근 남산배수지로 공급계통을 전환해 수질사고의 가능성을 원천적으로 차단했다. 보광가압장에는 용산2가동 주민센터 주변 고지대를 위한 가압펌프를 설치해 낮은 수압 문제를 해결, 해방촌 일대에 맞춤형 급수체계를 구축하게 됐다.

아울러 안정적인 급수운영을 위해 지난 10일부터 단계적으로 서서히 중·고지대의 수압을 높였으며, 관련지역의 민원 발생 등을 관찰한 결과 급수운영의 안정성을 확인할 수 있었다. 5월 말까지 단계적 수압 상승이 완료되면 중, 고지대의 수압은 평균 1.7kgf/㎠ 상승해 소출수 문제가 해결될 것으로 전망했다.

김태균 서상수도사업본부장은 “이번 사업을 통해 서울시내의 마지막 소출수 지역인 용산2가동 일대의 고질적인 급수불편이 해소될 것으로 전망하고 있다”며 “시민 누구나 언제 어디서든 맑고 깨끗한 수돗물을 사용하는데 불편함이 없도록 노력하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr