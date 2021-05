[아시아경제 지연진 기자] 제테마 제테마 216080 | 코스닥 증권정보 현재가 37,850 전일대비 150 등락률 -0.39% 거래량 196,908 전일가 38,000 2021.05.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일제테마, 20억 규모 의약품·의료기기 공급계약 체결 close 는 'e.p.t.q. 리도카인 S100' 등 안면부 주름개선 필러 3건이 태국 식품의약처로부터 품목허가를 승인받았다고 18일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr