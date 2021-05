진주시 간부 공무원 ‘행복 지원금’ 기부 동참

소비 진작 및 고통 분담 차원, 자발적 동참 이어져



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시 5급 이상 간부 공무원들이 ‘진주시 행복 지원금’ 기부에 동참하고 나섰다.

시에 따르면 조규일 진주시장을 포함한 5급 이상 간부 공무원 98명은 시가 1인당 10만원을 지급하는 행복 지원금을 시 장학기금인 ‘미래세대 행복 기금’에 기부하기로 뜻을 모았으며, 6급 팀장급 이하 공무원들도 자율적으로 기부에 동참할 예정이다.

이번 시 간부 공무원들의 기부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인해 어려운 상황에 직면한 지역경제를 살리는 데 보탬이 되고, 고통 분담 차원에서 자발적으로 이뤄져 더 큰 의미가 있다.

기부는 소비 진작을 위해 시 행복 지원금은 사용하고, 6월 급여에서 지원금에 상응하는 금액을 공제하는 방식으로 추진된다.

앞서 지난해에도 시 간부 공무원들은 4월에서 7월까지 4개월 동안 매월 20~40만원을 자발적으로 미래세대 행복 기금 등에 기부한 바 있다.

조 시장은 “지역경제를 살리기 위해 자발적으로 기부에 동참해준 간부 공무원에게 감사하다”며 “행복 지원금이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 시민들께 따뜻한 온기로 스며들고 다시 일어설 수 있는 버팀목이 되길 바란다”고 전했다.

한편 시가 추진하는 ‘미래세대 행복 기금’은 총 500억원 조성을 목표로 현재 367억원이 적립됐으며, 진주의 미래 발전을 주도할 인재 발굴과 양성을 위한 다양한 장학 사업에 투자되고 있다.

