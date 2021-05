[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양경찰서(서장 임재수)는 지난 17일 오전 3층 서장 집무실에서 2021년도 제3차 경찰관 승진 임용식을 했다고 18일 밝혔다.

임재수 서장은 계급장 부착과 임명장 수여, 꽃다발 전달과 함께 “국민에게 존경과 사랑을 받는 해양 경찰관으로서 최선을 다해 줄 것”을 당부했다.

승진 임용식에 경감 김지수(3015함), 경장 이병관(해양안전과)이 참석했으며, 경장 이한교, 김민구는 현장부서 근무 관계로 참석하지 못했다.

