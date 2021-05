경북도, 문화·관광 분야 국비예산 확보 '잰걸음'

김상철 문화관광체육국장 일행, 문화체육관광부·문화재청 방문

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 김상철 문화관광체육국장 일행이 17일 문화?관광 분야 국비확보를 위해 문화체육관광부와 문화재청을 방문, 국비확보 활동을 펼쳤다고 18일 밝혔다.

김상철 문화관광체육국장 일행은 문체부 김정배 제2차관 및 문화재청 관계자를 만나 지역 현안사업 추진의 필요성에 대해 설명하고, 10월에 있을 제102회 전국체육대회의 성공개최를 위해 중앙정부 차원의 적극적인 지원을 건의했다.<사진>

경북도 문화?관광 분야 주요사업은 ▲낙동문화권 광역연계협력사업 70억원 ▲지역관광거점도시 육성사업 160억원 ▲고전 국역 스마트 융합시스템 개발 13억원 ▲국가지정문화재 보수 1052억원 ▲신라왕경 핵심유적 복원정비사업 175억원 ▲국립 문화재 수리재료센터 건립 143억원 등이다.

김상철 문화관광체육국장은 "위기의 문화?관광 산업의 정상화를 위해서 중앙정부의 관심과 지원이 절실히 필요하다"며 "지역 발전을 위해 추진하는 사업들의 국비 예산이 반드시 확보될 수 있도록 중앙정부, 국회 및 관계기관과 끊임없는 소통과 협력으로 최선을 다하겠다"고 전했다.

