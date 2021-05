코오롱스포츠, 아트모스와 협업 ‘캠핑 레디 팩’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 ‘코오롱스포츠’가 스니커즈 편집숍 ‘아트모스’와 협업해 ‘캠핑 레디 팩’을 오는 28일 출시한다.

‘캠핑 레디 팩’은 코오롱스포츠의 베스트셀러인 테크 스니커즈 ‘무브’를 중심으로 리버시블 햇, 반팔 티셔츠, 코오롱스포츠의 캠핑 의자인 모멘트 체어, 레인코트 5가지 아이템으로 구성된다. 갑자기 떠나게 되는 여행이나 캠프닉(캠핑+피크닉)에서 유용하게 사용할 수 있는 상품들이다.

제품 전면에 적용한 디자인은 자연의 모습에서 따왔다. 비가 온 뒤 젖어있는 숲에서 흔히 볼 수 있는 나뭇가지나 잎이 떨어진 모습을 표현했다.

이번 협업 상품은 50개에서 200개까지 한정수량으로 기획했다. 판매처 또한 아트모스와 코오롱스포츠 공식 홈페이지, 오프라인 매장으로는 코오로스포츠 한남 플래그십 스토어와 아트모스 명동점, 압구정점으로 한정된다.

코오롱스포츠 박성철 브랜드 매니저는 "코오롱스포츠는 다양한 브랜드와의 협업을 진행해오고 있다. 특히 이번 아트모스와의 컬래버레이션은 MZ세대 고객층과의 접점을 이어가고자 기획됐다"라며 "코오롱스포츠의 베스트셀러 아이템을 신선한 시각으로 볼 수 있도록 새로운 디자인적 시도를 진행했다"고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr